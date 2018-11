Mladenovic über Freund Thiem: "Jeden Tag eine Inspiration"

Vor einem Jahr ist sie erstmals so richtig offiziell bei einem Turnier in seiner Box gesessen. Nun gehört Kristina "Kiki" Mladenovic, sofern sie nicht selbst im Tennis-Einsatz ist, zum fixen Bestandteil des engsten Kreises von Dominic Thiem. Die Französin, die sich Ende Oktober mit ihrer guten Freundin Timea Babos den Doppel-Masters-Titel in Singapur geholt hat, feuert in London ihren Dominic an.

Die 25-jährige, ehemalige Nummer zehn der Tennis-Damen stand selbst vor einem Jahr schon kurz davor, bei den WTA Finals auch im Einzel unter den besten acht Spielerinnen des Jahres beim Saisonkehraus dabeizusein. "Ich war vergangenes Jahr die erste Spielerin draußen, und möchte wieder in diese Position zurückkommen", meinte Mladenovic bei einem Trip auf der Themse, an der Seite von Thiem sitzend.

Und da ist so ein Trip zum Herren-Masters durchaus Motivation. "Ich arbeite hart, um das zu erreichen, was er erreicht hat", meinte sie mit Blick auf den Weltranglisten-Achten aus Lichtenwörth. "Ich habe wirklich Glück, ihn zu haben, weil er ist jeden Tag eine Inspiration. Und das sage ich nicht, weil er da sitzt - es ist wirklich wahr", sagt Mladenovic.