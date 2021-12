Medien-Studie: Bewusstsein gegen das Ungleichgewicht im Sport

Initiativen des Sportministeriums

Sportminister Werner Kogler betonte, dass bei Förderungen so stark wie bei keiner anderen Regierung zuvor Druck ausgeübt werde, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. „Es gibt jetzt auch ein Gender-Trainee-Programm, bei dem 60 Frauen zu Trainerinnen und Managerinnen ausgebildet werden. Und wir fördern die Professionalisierung von Frauenligen in acht Sportarten mit bis zu 1,5 Millionen Euro.“

Die Studie ist übrigens Teil eines EU-Aktionsplans, der bis 2020 das Ziel hatte, 30 Prozent der gesamten Berichterstattung über Sportlerinnen zu bekommen.