Lisa Hauser beendet Biathlon-Karriere: Salut auf eine Meisterschützin

Eine Fahrt mit der Hahnenkammbahn in Kitzbühel ist wie eine Reise durch die Geschichte des Skisports. Jedem Sieger bei den Hahnenkammrennen ist eine eigene Gondel gewidmet, von Karl Schranz bis Hermann Maier, von Franz Klammer bis Marcel Hirscher. Zwischen all diese Skihelden hat es auch eine Frau geschafft, die mit der Streif und dem Ganslernhang nichts am Hut hat: Lisa-Theresa Hauser. Die 32-Jährige ist die einzige Biathletin, deren Name eine Gondel der Hahnenkammbahn ziert: Diese Trophäe bekam Hauser als Mitglied des Kitzbüheler Skiclubs (K.S.C) für ihren Weltmeistertitel im Jahr 2021 im Massenstartbewerb. Es ist bis heute der bedeutendste Erfolg für das österreichische Frauen-Biathlon.

Alleinunterhalterin Zumindest bei Lisa-Theresa Hauser wird keine weitere Trophäe mehr folgen. Beim Weltcupfinale am Holmenkollen in Oslo nimmt die Tirolerin Abschied vom Spitzensport. Mit ihren 32 Jahren würde Hauser zwar noch nicht wirklich zum alten Eisen zählen, die vielen Jahre im Weltcup haben allerdings ihren Tribut gefordert. Mental wie körperlich.

"Das war keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, denn der Biathlonsport war über viele Jahre hinweg ein großer Bestandteil meines Lebens. Es hat in den letzten Jahren aber einfach sehr viel Energie gekostet, mit dem Stress und dem Druck umzugehen und in den Rennen dann auch abliefern zu können", sagte die 32-Jährige.

Lisa-Theresa Hauser musste über lange Jahre die Fahnen des rot-weiß-roten Frauen-Biathlonsports alleine hochhalten. Und dieser verantwortungsvollen Aufgabe wurde sie seit dem Weltcupdebüt im Jahr 2012 mehr als gerecht. Trophäensammlerin Während es mit den österreichischen Männern immer weiter bergab ging, näherte sich Lisa-Theresa Hauser in Riesenschritten der Weltspitze, um schließlich in der Saison 2020/’21 so richtig durchzustarten. In diesem Winter holte sie in Pokljuka nicht nur WM-Gold im Massenstart, sondern gewann auch noch Silber in der Verfolgung und mit der Mixed-Staffel. Nicht zu vergessen den Gesamtsieg im Einzelweltcup. „Ich habe irgendwann gelernt, das Können abzurufen, wenn’s wichtig ist“, sagte Lisa-Theresa Hauser im KURIER-Interview. Dabei ging sie nach dem Motto vor: Selbst ist die Frau. „Ich habe immer versucht, viel aufzusaugen und viele Meinungen einzuholen und dann für mich den richtigen Weg zu gehen. Ich habe schon immer sehr auf mein Körpergefühl gehorcht.“