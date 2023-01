Bestleistung für Österreichs Biathlon-Frauen

Mit einer geschlossen überzeugenden Leistung sorgte das österreichische Damenteam beim Staffelbewerb in Antholz (ITA) mit Rang fünf für eine kleine Sensation: Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Juppe und Julia Schwaiger hielten sich von Beginn an im Spitzenfeld und durften am Ende über das historisch beste rot-weiß-rote Ergebnis einer Frauen-Staffel jubeln.

Vor allem am Schießstand lieferten alle vier Athletinnen eine eindrucksvolle Performance ab, benötigten insgesamt nur drei Zusatzpatronen und kämpften damit sogar über weite Strecken des Rennens um eine mögliche Podestplatzierung mit. Am Ende überquerte Schlussläuferin Julia Schwaiger mit einem Rückstand von 1:56,1 Minuten als hervorragende Fünfte die Ziellinie.