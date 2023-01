Doppelsieg der ÖSV-Kombinierer in Klingenthal

Ungewohnter Bewerb, vertrautes Siegergesicht: Johannes Lamparter feierte am Sonntagmorgen im deutschen Klingenthal seinen zweiten Saisonerfolg. Aufgrund des heftigen Winterwetters am Samstag - in Teilen von Thüringen und Sachsen kam es zu riesigen Staus und Autobahnsperren - konnte zwar in der Loipe ein Massenstartrennen gelaufen, aber nicht wie geplant gesprungen werden, das wurde nun am Sonntagmorgen nachgeholt.

Und auf der Schanze zeigte der Tiroler seine Klasse, an die 141 Meter des 21-Jährigen - Vierter im Langlauf - kam niemand heran. Lamparters steirischer Landsmann Franz-Josef Rehl stand seinem Teamkollegen mit 139 Metern nur wenig nach, das ergab den Sprung von Platz 23 auf zwei. Der norwegische Weltcupführende Jarl Magnus Riiber schob sich mit 136,5 Metern noch vom sechsten auf den dritten Rang. Mario Seidl (Sechster) und Lukas Greiderer (Neunter) komplettierten das starke Teamergebnis der ÖSV-Kombinierer.