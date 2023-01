Eine farbige Wette von ÖSV-Skirennläufer Marco Schwarz

Beim Slalom in Kitzbühel wird sich der 27-Jährige heute freilich noch nicht mit buntem Bart präsentieren. Vielleicht ist Schwarz auch der Auftritt seines Kollegen Manuel Feller in Erinnerung, der 2017 einmal mit einem grünen Schnauzer beim Kitzbühel-Slalom aufgetaucht war. Es war damals sein einziger Farbtupfer, Feller kam nicht ins Ziel und irgendwie will es für den Lokalmatador auf dem Ganslernhang auch nicht laufen. Bei sieben Starts kam der 30-Jährige nur drei Mal in die Wertung, ein fünfter Platz aus dem Jahr 2018 ist das Highlight. Meist setzte sich Feller selbst zu sehr unter Druck. „Ich möchte einmal so eine Gams gewinnen.“