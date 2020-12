Shootingstar Johannes Lamparter: Vom Gewichtheber zum Kombinierer

Dort steht dem Jungstar eine große Karriere bevor, sind sich die Experten einig. Alle zeigen sich beeindruckt, wie mühelos dem dreifachen Juniorenweltmeister der Umstieg in den Weltcup gelungen ist. Vor allem wie abgeklärt sich der starke Springer mit seinen 19 Jahren bereits in der Loipe präsentiert. „Er ist für sein Alter sehr reif und weiß instinktiv, was er zu tun hat“, lobt der Nordische Direktor Mario Stecher.