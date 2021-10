Linz Marathon bei Comeback mit Fokus auf Frauenrekord

Für die Veranstaltung wurde ein umfangreiches Schutzkonzept gegen Covid eingereicht und genehmigt. Es gelten ein 3G-Nachweis, Erfassung von Personendaten im Sinne des Contact-Tracings und in besonders sensiblen Bereichen das Tragen einer FFP2-Maske. Wegen der erforderlichen Zeit für die Durchführung der Maßnahmen wird eine frühe Anreise empfohlen, um Staubildung und Stress zu vermeiden.

Das Marathon-Wochenende beginnt am Freitag mit der Ausgabe der Startunterlagen und Nachnennungen und einer zweitägigen Expo, bei der Firmen ihre Produkte präsentieren. Es folgen am Samstag auch ein Junior Marathon für die Jüngsten ab dem Jahrgang 2018 und früher sowie ein Marathon-Gottesdienst. Am Sonntag startet der Marathon um 9.30 Uhr auf der Voest-Autobahnbrücke. Die Elite der Männer wird gegen 11.37, jene der Frauen um 12.00 Uhr im Ziel auf dem Hauptplatz, erwartet. Musikmeilen, Tempozonen, Hit-DJs sowie acht Musikgruppen und zwei Stadtteilfeste sind entlang der Strecke postiert. Der ORF überträgt live ab 9.15 Uhr auf ORF Sport+ sowie als Live Stream in der TV Thek. Co-Kommentator ist Politologe Peter Filzmaier, der selbst als Laufsportler aktiv war.