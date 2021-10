US-Open-Siegerin Raducanu wird Marken-Botschafterin für Dior

Bereits bei der Premiere des neuen James-Bond-Streifens im vergangenen Monat in London zeigte sich Raducanu in einem Dior-Kleid von Chef-Designerin Chiuri. Deren Arbeit "gibt Frauen das Selbstvertrauen, den ikonischen Dior-Schnitt zu tragen, was ich für sehr einzigartig halte", sagte die Sportlerin damals zur Wahl ihres Outfits.

Raducanu ist die erste britische Grand-Slam-Siegerin seit 44 Jahren. Nach ihrem Triumph vor knapp einem Monat ist ein regelrechter Hype um die in Kanada geborene Tennisspielerin ausgebrochen.