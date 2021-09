Das Ziel erreicht: Keine Corona-Infektionen beim Wien-Marathon

Beim Vienna City Marathon sind laut Angaben der Veranstalter im Zusammenhang mit dem Coronavirus keine Infektionen oder Cluster bekannt geworden. Dies habe das Gesundheitsdienst der Stadt Wien bestätigt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Der VCM fand am 11. und 12. September statt, an den zwei Veranstaltungstagen nahmen 18.118 Läuferinnen und Läufer teil.

Der Großteil (16.688 Teilnehmer) davon lief am Sonntag durch Wien, als neben dem Marathon zeitgleich auch der Halbmarathon und der Staffelmarathon angesetzt waren.