Grabowski und die Schwimm-EM: Medaillentraum der Überraschungsfrau

Auch da überraschte Grabowski sich selbst, nämlich mit „überraschend guten Noten“, wie die Parndorferin dem KURIER verrät. Gleich heute am Eröffnungstag geht es bei der Langbahn-EM in Rom für die Burgenländerin mit ihrer Paradedisziplin 200 Meter Rücken los. Druck will sie sich keinen machen, dafür war die Saison „zu speziell“, mit Corona und wegen der Matura reduzierten Trainings. Ihre Trainingszeiten sind „okay“, aber „das sagt nichts über den Wettkampf aus“. Außerdem halte sie von Erwartungen nicht viel: „Ich habe keine. Nur Wünsche und Träume.“ Welche sie für die EM hat? „Naja, wenn man nicht von einer Medaille träumt, braucht man ja nicht hinfahren“, sagte sie nach ihrer Ankunft in Rom.