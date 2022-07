Schwimmkurs beim Weltmeister: "Nach drei Stunden kraulst du fantastisch"

Im Wiener Stadionbad

Die ersten 15 Leser, die sich anmelden, können an einem Slow-Swimming-Kurs von Josef Kocsi in Kooperation mit KURIER und dem Österreichischen Schwimmverband teilnehmen. Der Kurs findet am Dienstag, 23. August, ab 18 Uhr im Wiener Stadionbad statt. Nach einer individuellen Analyse gibt der Weltmeister viele praktische Tipps für schöneres Schwimmen

Anmeldung hier

kurier-events.at/slow-swimming

Einmalige Veranstaltung

Slow Swimming mit Josef Kocsi ist insofern einmalig, als man in Österreich weit davon entfernt ist, solche Kurse landesweit anbieten zu können. Es fehlt dafür weniger an Know-how, mehr am politischen Willen