Ein 19-jähriger Steirer ist der beste Hürdensprinter der Welt

Man muss viele Hürden nehmen, um einmal in der Leichtathletik in solche Dimensionen vorzudringen, in die Enzo Diessl vorgedrungen ist. Der 19-jährige Leibnitzer ist nicht nur U-20-Europameister im Hürdensprint (110 Meter), es gibt in seiner Altersklasse weltweit auch keinen anderen Läufer, der in dieser Disziplin mit dem Ausnahmekönner Schritt halten könnte.

Mit einer Zeit von 13,11 Sekunden führt Diessl mit deutlichem Vorsprung die Jahresweltbestenliste an. Nur acht Läufer waren in diesem Alter überhaupt je schneller als der Steirer.

