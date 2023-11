Es ist schon eine Zeit lang her, dass Mehrkämpferin Ivona Dadic bei einem Leichtathletik-Meeting am Start gestanden ist. Seit dem Siebenkampf am 18.September 2022 in Talence (Frankreich) hat die Oberöstereicherin keinen Wettkampf mehr bestritten.

Der Körper rebellierte, nicht zum ersten Mal in der Karriere der EM-Dritten von 2016. Die chronischen Probleme im rechten Knie zwangen Dadic dazu, sich im Herbst 2022 einem Meniskus-Eingriff zu unterziehen.