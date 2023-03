Leichtathletik: Gogl-Walli bei Hallen-EM über 400 m im Halbfinale

Gogl-Walli war von ihrem Lauf, der die zweitbeste Zeit ihrer Karriere brachte, angetan. "Mit einem Sieg im Vorlauf habe ich nicht unbedingt gerechnet, es freut mich sehr, dass mein Plan aufgegangen ist. Alles was jetzt kommt, ist Draufgabe. Ich bin in den Top-12 in Europa, das war mein großes Ziel", so die Athletin. "Ich werde im Semifinale alles geben und dann werden wir sehen, was rauskommt." Die Top 3 der beiden Halbfinalläufe steigen in die Medaillenentscheidung am Samstag auf. Gogl-Wallis Lauf ist für 18.03 Uhr (live ORF Sport+) angesetzt.