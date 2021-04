Begehrte Stiche und falsche Pillen für die Olympia-Kandidaten

Kicker stehen, wie in Lesermails fälschlich vermutet, erst gar nicht auf einer Prioritäten-Liste. Sie haben dankbar zu sein, dass sie ihren Beruf in Zeiten wie diesen überhaupt ausüben dürfen. Sie können sich nicht leisten, auch noch ein Vordrängler-Image zu bekommen.

Nach dem 0:4 des Nationalteams dient der Fußball vielen nur dazu, um über ihn zu schimpfen, um sich abzureagieren. Salzburg und Wien-Hütteldorf ausgenommen. Dort ist man in Pandemie-Zeiten nicht nur sportlich das Maß aller heimischen Bundesliga-Dinge.

Bei Rapid wird penibel auf die Einhaltung der kostenintensiven Corona-Maßnahmen geachtet, werden heute beim Schlager (der im Normalfall dank 26.000 Zuschauern fast eine Euro-Million gebracht hätte) 220 berufsbedingt Anwesende streng kontrolliert.

Bei Gegner Red Bull, der als einziger Klub auf die staatliche finanzielle Pandemie-Hilfe verzichtet hat, wird zur Zeit fast schon mehr in der Nase gebohrt als am konzerneigenen Energydrink genippt. Konkret: Ungetestet kommt kein Star in die Bullen-Kabine hinein.