Sport in Corona-Zeiten: Folgenschwerer als das 0:4 des ÖFB-Teams

Doch wird es gelingen, Jugendlichen Begeisterung am Sport einzuimpfen? Solchen, die während der Pandemie Bewegungsmuffel wurden. Die Schere zwischen denen, die sehr viel und jenen, die überhaupt nix tun, klafft seit Corona noch weiter auseinander. Ein Trend, der Österreichs erfolgreichsten Olympiasportler Felix Gottwald (sieben Medaillen ) in Servus TV anklagend seine Stimme erheben ließ: „Wir leben in einem Land, in dem ein moderner Haarschnitt wichtiger geworden ist als ein gesunder Bezug zum eigenen Körper.“

Ein Drittel der Jugend ist bereits übergewichtig. Kinder von an Bewegungskultur desinteressierten Eltern werden nahezu stündlich blader. Was dem Staate Österreich mehr schaden und Geld kosten wird als ein vercoachtes, blamabel verlorenes Fußball-Länderspiel.