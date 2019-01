Kitzbühel 2019: Heute schnappt die Mausefalle zu

Am Samstag folgt der Slalom (9.30/12.30 Uhr), ehe am Sonntag der eigentlich für Freitag geplante Super-G (13.30 Uhr) über die Bühne gehen soll. "Wir haben die einzige Chance am Freitag für eine Abfahrt", sagte OK-Chef Michael Huber in der Mannschaftsführersitzung. In der zweiten Hälfte der Nacht auf Samstag würden Schnee, Wind und stark steigende Temperaturen für eine Extremsituation sorgen. "Von minus zehn bis null", bezifferte Huber den plötzlichen Temperaturanstieg, der einen nassen Schnee am Vormittag zur Folge haben werde.