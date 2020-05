Jukic darf wieder schwimmen

Der Reihe nach: Bei der Kurzbahn-WM in Debrecen im Frühjahr attackierte Dinko Jukic einige Funktionäre des Österreichischen Schwimmverbandes verbal. („Ich reiß’ euch den Arsch auf.“) Zwar ließ ihn der OSV bei den Sommerspielen in London antreten, wo er mit Platz 4 das beste Ergebnis des gesamten österreichischen Olympia-Teams erzielte. Danach wurde er für ein Jahr gesperrt.

In weiterer Folge musste OSV-Präsident Paul Schauer zurücktreten. Wegen des schwachen Krisenmanagements in der Causa Jukic, aber auch wegen einer vom KURIER aufgedeckten dubiosen Gesellschaftsstruktur im OSV-Umfeld.

Beim Verbandstag am 15. September wurde dann der hohe Wiener Gewerkschafter Christian Meidlinger zum Präsidenten gewählt, nachdem er erst in der Nacht vor der Wahl nominiert worden war. So wurde ein Nicht-SPÖ-Kandidat in letzter Minute verhindert. Die Sperre von Dinko Jukic wurde daraufhin bestätigt.