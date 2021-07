Judoka Borchashvili steht in Tokio im Halbfinale

Shamil Borchashvili hat am Dienstag beim Olympiaturnier der Judoka in Tokio das Halbfinale erreicht (Session ab 10 Uhr MESZ; ORF überträgt ab 10:30 Uhr). In der nächsten Runde wartet nun der Sieger aus Tato Grigalashvili aus Georgien gegen Saeid Mollaei aus der Mongolei. Im Falle eines Sieges würde Borchashvili um Gold kämpfen, im Falle einer Niederlage hätte er noch die Chance auf Bronze.