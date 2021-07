Japans Frust über die Corona-Spiele: "Fühlen uns im Stich gelassen"

"Das Image war damals noch sehr positiv, und wir freuten uns auf die Sommerspiele 2020. Schon die ersten Spiele 1964 haben in Japan nach dem Krieg sehr viel Fortschritt gebracht und die Wirtschaft gefördert. Deshalb waren die Erwartungen und Hoffnungen hoch", erzählt die Japanerin Erina Saito.

Ihre Mutter ist Österreicherin, der Vater Japaner. Geboren ist sie in Japan, aufgewachsen in Osttirol – und seit zehn Jahren lebt die Handwerkerin und Fliesenlegerin wieder in der Millionenmetropole Tokio.