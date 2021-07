Ausnahmeerscheinung Novak Djokovic: Ein Tennis-Star bei Olympia

Titel sind das Wichtigste für den Serben. Titel, Rekorde, Meilensteine. Am Samstag legte der Ranglisten-Erste schon einmal los, der 6:2-6:2-Sieg über den Bolivianer Hugo Dellien fällt aber erst einmal in die Kategorie anschwitzen.

Dabei war unklar, ob Djokovic sich Tokio mit seiner Bubble überhaupt antut. Aber wer Djokovic kennt, weiß, dass er für sein Land da ist, wenn es ihn braucht. Er ist auch in dieser Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Zahlreiche andere Spieler pfeifen auf Olympia. Alexander Antonitsch, derzeit als Turnierboss in Kitzbühel im Einsatz, wo gestern mit der Qualifikation begonnen wurde, weiß: „Während es für fast alle Sportler alle vier Jahre zum Höhepunkt kommt, haben die Tennisspieler vor und nach den Spielen Höhepunkte.“ Der Kärntner meint damit Wimbledon und die US Open, die Ende August starten.