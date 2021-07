Mit Rekordzeit ins Finale: Auböck kämpft um eine Olympia-Medaille

Chance auf Medaille

Der OSV-Athlet wie auch Detti (3:44,67) waren in diesem klar schnellsten Vorlauf des Bewerbs, alle anderen knackten die Marke von 3:45 Min. nicht. Winnington war mit der schnellsten Nennzeit des Feldes angereist, wie sein Landsmann McLoughlin kam er auf 3:45,20. Smith (3:45,25) und Mitchell (3:45,38) reihten sich knapp dahinter ein, Hafnaoui gelang sein Überraschungscoup in 3:45,68. Es ist aber zu erwarten, dass Winnington und Co. in der Entscheidung noch zulegen können - wohl aber auch Auböck.

Für den in England studierenden Athleten wird es eben um seine erste Olympia-Medaille gehen, EM-Silber von Budapest im Mai war sein erster bedeutender internationaler Podestplatz. Die bisher letzte olympische Schwimm-Medaille für Rot-Weiß-Rot hat Mirna Jukic 2008 in Peking mit Bronze über 100 m Brust geholt. 2004 in Athen hatte Markus Rogan mit Silber über 100 m Rücken und 200 m Rücken zugeschlagen.

Auböck wird als Zweitschnellster der Vorläufe auf Bahn fünf in das Finale gehen. "Mir ist egal, auf welcher Bahn ich schwimme", meinte er dazu. "Natürlich habe ich es in der Mitte lieber, weil ich besser sehen kann, wie das Rennen verläuft." Seine Erfahrung vom EM-Finale habe ihm geholfen. "Das war eine tolle Erfahrung, zu wissen wie man reagieren muss in so einer Situation. Aber natürlich ist es jetzt um einiges schwieriger als es damals war. Aber ich nehme die Erfahrung und versuche es umzusetzen."