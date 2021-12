Japans Olympia-Kosten laut Bericht geringer als erwartet

Japans Kosten für die diesjährigen Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio sind offenbar geringer ausgefallen als erwartet. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, fielen angesichts des coronabedingten Zuschauerausschlusses unter dem Strich umgerechnet mindestens rund 1,2 Milliarden Euro weniger an Kosten an als erwartet.