Dusek und Pilz sind die besten Sportler aus Niederösterreich

Sieg für Alexandri-Schwestern

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres wurden in Grafenegg Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri gekürt. Das Geschwister-Duo gewann bei den European Games im Synchronschwimmen zweimal Gold - und, noch wichtiger: die Schwestern holten bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Fukuoka Gold in der Freien Kür.