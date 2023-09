Helden der Waldwege: Österreichs Mountainbiker als Seriensieger

2018 wurde Stigger in Innsbruck Juniorenweltmeisterin auf der Straße, mit dem Mountainbike ist sie ebenfalls in der Erfolgsspur unterwegs. In dieser Saison gewann Laura Stigger die beiden Shorttrack-Rennen in Nove Mesto und Val di Sole. Zum Bedauern der Tirolerin ist dieser Sprintbewerb noch nicht olympisch.