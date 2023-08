Mountainbike-Jungstar Mitterwallner jubelt erneut über WM-Gold

Wenn sich Mona Mitterwallner einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie nur mehr schwer davon abzubringen. Da mag die Mission noch so schwer sein, da können sie einige für ihren Ehrgeiz noch so belächeln – die junge Tirolerin denkt nur in großen Kategorien. "Ich will das erreichen, was noch keine erreicht hat", betont Mitterwallner bei jeder Gelegenheit.