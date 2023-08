Downhill-Star Valentina Höll raste zum nächsten WM-Titel

In der Karriere von Valentina Höll ging alles immer ganz schnell. Die Mountainbike-Downhillerin nahm in ihrer Karriere die Überholspur und fuhr schon in jungen Jahren die großen Erfolge ein. Mit 21 Jahren raste die Pinzgauerin am Samstag bei der WM in Glasgow zur Goldmedaille und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr.