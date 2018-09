Rad-WM: Tirolerin Stigger holt Juniorinnen-Gold

Die Tirolerin Laura Stigger hat am Donnerstag bei den Rad-Weltmeisterschaften in Innsbruck im Straßenrennen der Juniorinnen sensationell die Goldmedaille geholt. Die 18-Jährige hatte eine größere Spitzengruppe mit einem Anstieg gesprengt und sich nach 71,7 km in einem Sprint der Top vier durchgesetzt. Es ist das zweite Junioren-WM-Gold für den ÖRV nach Felix Gall 2015.

Stigger ist eigentlich Mountainbikerin und da mehrfache Welt- und Europameisterin. Ihre Heimat-Titelkämpfe auf der Straße wollte sie sich aber nicht entgehen lassen. "Es ist mein zweites Straßenrennen. Ich habe nie daran gedacht, dass ich Weltmeisterin werden könnte", sagte Stigger in einer ersten Reaktion. Nächster Höhepunkt für die 18-Jährige sind die nächste Woche beginnenden Olympischen Jugend-Sommerspiele in Buenos Aires.