Die Erlösung für Mountainbike-Ass Valentina Höll

Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Valentina Höll endlich einmal ihr Heimrennen in Leogang gewinnen würde. Die 21-Jährige kennt den 2,3 Kilometer langen Kurs in- und auswendig, doch wirklich klappen wollte es bislang nie. Schwere Verletzungen hier, ein Strauchler in der letzten Kurve dort, oder ein überhaupt verhunztes Rennen - Leogang und die Lokalmatadorin hatten noch nicht zueinander gefunden. Am Samstag aber war alles anders.