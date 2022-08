WM-Triumph mit 20 Jahren: Mountainbikerin Valentina Höll rast zum Titel

Valentina Höll hat am Samstag bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Les Gets die Goldmedaille im Downhill gewonnen. Die Salzburgerin, die in der aktuellen Weltcupgesamtwertung an zweiter Stelle liegt, setzte sich 0,906 Sekunden vor der Deutschen Nina Hoffmann und 3,447 vor der Französin Myriam Nicole durch. Die Schweizer Topathletin Camille Balanche trat trotz eines Schlüsselbeinbruchs an und landete auf Rang vier.

Die 20-jährige Höll erklärte, sie habe keine Ahnung, was da passiert sei. „Ich habe mir gesagt, das wird kein Siegeslauf, eine Medaille wäre super. Dass ich gewinne, habe ich mir nie gedacht“, sagte die Saalbacherin. „Ich war der Underdog, die Qualifikation war nicht gut. Ich kann es echt noch nicht glauben.“