Jay Vine gewinnt seine zweite Etappe bei der 77. Vuelta

Evenepoel unangefochten

Mit Enric Mas (ESP/Movistar) und dem dreifachen Vuelta-Titelverteidiger Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) am Hinterrad stampfte Remco Evenepoel dem Ziel entgegen, einen versuchten Mas-Sprint vor der Ziellinie konterte der Mann in Rot in aller Ruhe, das ergab den fĂĽnften Tagesrang mit 1:20 Minuten RĂĽckstand auf Vine.

Hoch hinaus geht es auch am Sonntag wieder: Das Finale der 171,4 Kilometer von Villaviciosa nach Les Praeres.Nava besteht aus einem 3,9 Kilometer kurzen Anstieg, auf dem allerdings 751 Meter Höhendifferenz überwunden werden. Die Maximalsteigung geben die Veranstalter mit 24 Prozent an. Verdienter Lohn ist der Ruhetag am Montag.