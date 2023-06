Warum Downhill-Star Höll nicht mehr auf Teufel komm raus fährt

Und im Vorjahr reichte es bei widrigen Bedingungen und schlammigen Verhältnissen nach zwei Stürzen nur zum sechsten Platz.

Nicht nur wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird sich Valentina Höll diesmal nicht mehr auf Teufel komm raus die Strecke in Leogang hinunterstürzen, der neue Modus im Downhill (mit einem Semifinale und einem Finallauf) verlangt das Fahren mit Köpfen und mit Weitblick. „Es gilt, Energie einzusparen und vielleicht auch ein bisschen zu taktieren“, weiß Höll und kündigt an, ihre Kräfte nicht gleich im ersten Run „rauszuballern.“ In der Qualifikation am Freitag fuhr sie zur Bestzeit.