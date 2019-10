Handball-Star Nikola Bilyk: „Ich bin nie zufrieden“

Mit dieser Einstellung und diesem Erfolgshunger ist Nikola Bilyk in Kiel an der richtigen Adresse. Die Hansestadt ist handballverrückt, Titel sind dort fast schon Pflicht. Dass der THW in der letzten Saison nur auf der Nebenbühne im EHF-Cup auftreten durfte, dem Pendant zur Europa League der Fußballer, hat Fans und Spieler massiv gestört. Selbst der Titelgewinn konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Verein in anderen Sphären sieht. „Wir gehören in die Champions League“, weiß auch Nikola Bilyk.