Handball: Spanien gewinnt gegen von Corona geschwächte Deutsche

Wie befürchtet, hat die Handball-EM mit der Omikron-Welle zu kämpfen. Täglich werden neue Fälle bekannt. Am Mittwoch und Donnerstag wurden aus dem Lager der zwölf im Turnier verbliebenen Teams etliche positive Corona-Fälle gemeldet. Österreichs Vorrundengegner Deutschland ist mit bisher zwölf infizierten Spielern am stärksten betroffen. Sportlich hat das geschwächte Team am Donnerstag die eigenen Grenzen zu spüren bekommen. Deutschland verlor 23:29 gegen Spanien.

„Das war definitiv unser schlechtestes Spiel“, sagte Christoph Steiner nach der Partie in der ARD. Mit ihm hatte in diesem Spiel eigentlich keiner mehr gerechnet, er hatte einen positiven Corona-Test abgegeben. Doch dann kam die Nachricht, der Test sei falsch – alle Folgetests zeigten keine Infektion an. „Gefühlt eine Stunde vor Spielbeginn“ packte er zusammen, „ich zog mir eine Hose an und sprintete zum Match“.

Kritik an Ungarn

Ein Sinnbild der stark von Corona betroffenen EM. Ähnlich heftig wie Deutschland erwischte es Kroatien mit insgesamt neun positiven Fällen. Am Donnerstagvormittag gab es die ersten zwei Infektionen bei Titelverteidiger Spanien. Island verzeichnet mittlerweile fünf ausgefallene Spieler – und übte scharfe Kritik an den ungarischen EM-Organisatoren. "In der Gruppenphase gab es eine Menge anderer Gäste im Hotel, die ohne Masken überall herumliefen. Im Restaurant, in der Bar, in allen Aufzügen und anderswo saßen Gäste auf unserer Etage. Es gibt also viele mögliche Infektionswege", klagte Verbandschef Róbert Geir Gíslason vor dem ersten Hauptrundenspiel der Isländer gegen Weltmeister Dänemark am Donnerstagabend in Budapest.