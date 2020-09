Handball: Sechs Corona-Fälle schweißten die Fivers zusammen

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Die Handballer der Fivers Margareten hatten am Wochenende nach einem großen Fest ordentlich zu feiern. Die Wiener warfen in der ersten Runde der European Handball League Benfica Lissabon mit einer überragenden Leistung aus dem Bewerb.

Mit 38:34 siegten die Fivers am Samstag in der Hollgasse, womit das 26:28 aus dem Hinspiel wettgemacht war. „Das ist ein kleines Wunder“, sagte Marin Martinovic, der so wie Lukas Hutecek auf sieben Treffer kam. „Eine Mannschaft mit so vielen Superstars zu schlagen, macht mich stolz. Vor allem nach der schweren Vorbereitung“, fügte Teamspieler Hutecek hinzu. Fivers-Manager Thomas Menzl sagte über die Ausgangslage: "Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass wir auch nur den Funken einer Chance hätten. Und ich bin immer Optimist."

Lissabon ist eine Mannschaft mit Teamspielern aus Handball-Nationen wie Spanien, Portugal, Frankreich, Slowenien und Deutschland. Vom deutschen Top-Klub Kiel war im Sommer Ole Rahmel zu Benfica gekommen. Der Deutsche musste anerkennen: „Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Wir waren nicht bereit.“

Vielleicht waren die Portugiesen mit einigen arroganten Handlungen aber auch selber Schuld, dass die Fivers derart motiviert und stark in die Partie starteten. So nahmen sie zum Beispiel nur eine rote Dressen-Garnitur mit und bestanden auf einer Auslosung, wo aufgewärmt wird. Dass die Wiener dann nicht auf ihrer gewohnten Seite aufwärmen konnte, stachelte sie nur zusätzlich an.