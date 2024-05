Mission geglückt: Österreich spielt bei der Handball-WM 2025

Es ist vollbracht, Österreich wird Teil der Handball-Weltmeisterschaft 2025 sein. Das Team von Trainer Ales Pajovic besiegte am Sonntag Georgien mit 37:31. Nach dem 27:25-Auswärtssieg in Tiflis wurde die Qualifikation letztlich doch souverän geschafft. Das Turnier ab 14. Jänner 2025 wird in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen. Für Österreich wird es bei der 29. Herren-WM die sechste Teilnahme sein.

Im vergangenen Jänner hatte das Herren-Team bei der EM in Deutschland groß aufgespielt. Damals schaffte Österreich sensationell den Aufstieg in die Hauptrunde. Am Ende wurde es Rang 8 unter 24 Nationen, in Österreich wurde eine kleine Handball-Euphorie ausgelöst, inklusive Einladung für Tormann Constantin Möstl in die ZiB2 zu Armin Wolf.