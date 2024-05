1:5 gegen den Weltmeister: Kanada besiegte Österreich im WM-Test

Es wurde das versprochene Eishockey-Spektakel. 7.000 Zuschauer kamen am Sonntag trotz Badewetters in die Steffl-Arena in Kagran zu Österreichs WM-Generalprobe gegen Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada. Sie sahen eine zu Beginn überforderte aber tapfer kämpfende österreichische Mannschaft.