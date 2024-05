Prominente Eiszeit: Jungstar Bedard ist in Wien gelandet

Österreichs Eishockey-Nationalteam darf sich bei der WM-Generalprobe mit einem der weltweit größten Talente seit Jahren messen. Teenager-Sensation Connor Bedard (18) gibt am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) in Wien sein Debüt für Team Canada , mit dem er in Prag die Goldmedaille holen will.

Das Ausnahme-Talent war im Vorjahr von den Chicago Blackhawks an Nummer eins gedraftet worden und wird in der NHL wohl als Rookie des Jahres geehrt werden. Der 18-Jährige war unter den Neulingen überlegener Topscorer mit 61 Punkten in 68 Spielen und gewann auch die Torschützenwertung mit 22 Treffern vor dem Vorarlberger Marco Rossi (21).

"Er ist sicher ein Superstar. Mit 18 in der Liga so aufzuspielen, da hat man sehr viel Respekt", erklärte Rossi. Bedard "zeichnet aus, dass er sehr viel Selbstvertrauen hat, er weiß, wie gut er ist. Natürlich hat er die ganzen Skills, einen super Schuss, ist immer hungrig und will nie verlieren", sagte der Vorarlberger.