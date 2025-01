Handball-Teamgoalie Constantin Möstl vor der WM: "Dann dürfen wir träumen"

Constantin Möstl ist nicht nur ein sehr guter Handball-Tormann, sondern auch ein Typ, der dem Sport und jeder Mannschaft gut tut – seinem Verein Lemgo, aber auch dem österreichischen Nationalteam, mit dem er kommende Woche in Porec die Weltmeisterschaft in Angriff nimmt und für ein weiteres Handball-Highlight in Österreich sorgen möchte.

Mit Westwien holte er sensationell den Meistertitel vor dem finanziellen Zwangsabstieg des Klubs. Der Weg führte ihn nach Hard, wo er das Meisterschaftsfinale überraschend gegen Linz verlor.