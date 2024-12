Vor Handball-WM: Österreich bangt um den Superstar

Die Vorbereitung

Ab 2. Jänner bereitet sich Österreich auf die WM vor, mit einem Turnier in Plock (Polen). Am

8. Jänner trifft man auf Polen, am 9. Jänner auf Tunesien, am 10. Jänner auf Japan.

Das WM-Turnier

Die Weltmeisterschaft 2025 findet in Kroatien, Norwegen und

Dänemark statt.

Österreich bekommt es in Gruppe C in Porec mit Frankreich, Kuwait und Katar zu tun. Am 14. Jänner trifft man auf Kuwait, am 16. Jänner auf Katar und am 18. Jänner auf Frankreich.