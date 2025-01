Handball-Teamchef Ales Pajovic: "Wir brauchen nun andere Lösungen"

In seinem vom Handball geprägten Leben hat der 46-jährige Ales Pajovic schon einiges erlebt. Als Spieler nahm er mit Slowenien beispielsweise am EM-Finale 2004 teil, das letztlich Deutschland gewann. Seit 2019 dirigiert er als Teamchef die österreichische Nationalmannschaft, unter seiner Führung gab es bei einer EM zwei 8. Plätze (2020 und 2024) und einen 20. Endrang (2022), bei der WM 2021 wurde man 26.

Ales Pajovic: Einen guten. Frimmel und Zivkovic hatten zuletzt kurz Magenprobleme, aber es sind soweit alle hier, auch Mykola Bilyk, was ursprünglich gar nicht geplant war. Aber er macht hier bei uns seine Reha. Er kann nicht ohne Nationalmannschaft sein.

Aktuell bereitet sich Österreich auf die WM vor, mit einem Turnier in Polen will man sich ab Mittwoch den Feinschliff verpassen. Selbst der Ausfall von Ausnahme-Handballer Mykola Bilyk scheint den Mann aus Celje nicht aus der Ruhe zu bringen, sein Optimismus scheint jetzt noch ungebrochen.

Ja, aber wir haben jetzt auch einige junge Spieler dabei, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben. Genau die bekommen jetzt die Chance, sich zu zeigen und haben die Möglichkeit, sich mit guten Leistungen für einen Transfer zu empfehlen. Einige haben das in den letzten Jahren schon geschafft. Im Vergleich zu anderen Nationen besitzen wir vielleicht weniger Turniererfahrung. Aber wir sind eine super Truppe, alle sind motiviert und gut drauf. Ich bin optimistisch.

Ist die Mannschaft in Hinblick auf große Turniere schon routinierter geworden?

Eins zu eins können wir ihn nicht ersetzen, weil er mit seinen Würfen immer wieder schwere Situationen im Alleingang löst. Wir versuchen jetzt einen dynamischeren, schnelleren Handball zu spielen, um Chancen zu kreieren. Und dann sollten wir sie auch nützen. Wir brauchen nun andere Lösungen in der Offensive.

Vorrunde in Porec (alle Spiele live auf ORF1)

Die Vorbereitung Turnier in Polen

Sind die ersten zwei Spiele gegen Kuwait und Katar die Schlüsselpartien in Richtung Hauptrunde?

Ja. Unser Ziel ist die Hauptrunde. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann sollten wir unser Ziel auch erreichen. Vor dem Spielstil Kuwaits habe ich etwas Respekt, weil er eben ungewöhnlich ist. Katar ist nicht mehr so gut wie 2015 beim Vizeweltmeistertitel, aber dennoch gefährlich.

Sie haben als Spieler wie als Trainer schon einiges erlebt. Ist eine WM für Sie persönlich etwas Besonderes?

Natürlich ist eine WM etwas Großes. Aber in erster Linie will ich mit den Jungs Spaß beim Turnier haben und wünsche mir, dass sie gut spielen. Wenn wir so auftreten wie bei der letzten EM 2024, dann wäre das schön.