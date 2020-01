Handball-EM: Ein Endspiel ohne Favoriten

Favoriten? Gibt es keinen, wenn am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF Sport+) der EM-Titel im Handball in Stockholm ausgespielt wird. Spanien und Kroatien marschierten im Gleichschritt durch das Turnier, gegen beide Nationen konnte Österreich in der Hauptrunde in der Wiener Stadthalle phasenweise mithalten, verlor aber letztlich doch klar. Österreichs Ex-Teamspieler Konrad Wilczynski meinte beim Sport Talk auf SchauTV: „Wir waren knapp dran, am Ende wurden uns aber dennoch die Grenzen aufgezeigt. Vor allem dann von den Deutschen.“

Das finale EM-Duell verspricht jedenfalls ein Maximum an Spannung, weil viele Faktoren die beiden Handball-Nationen verbinden. In Wien endete der Schlagabtausch 22:22, wobei Spanien eine deutliche Führung aus der Hand gab, um dann knapp vor Schluss doch noch auszugleichen. Beide Teams sind mannschaftlich sehr geschlossen, verfügen aber auch über hervorragende Individualisten und starke Torhüter: Spaniens Gonzalo Pérez de Vargas wehrte im Turnier bisher 58 Würfe ab, was einer Quote von 32 Prozent entspricht. Kroatiens Marin Sego hat fast die gleiche Bilanz aufzuweisen: Er hielt 59 Bälle und kommt damit auf eine Quote von 31 Prozent.