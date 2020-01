Handball-Legende Wilczynski: "Mehr als das Maximum erreicht"

Er war live dabei bei der EURO, als Experte und Co-Kommentator beim ORF. Konrad Wilczynski bringt die Leistung der Österreicher auf den Punkt: "Mit dem achten Platz haben wir mehr als das Maximum heraus geholt. Klar träumt man immer, die ganz Großen wie Spanien, Kroatien oder Deutschland zu schlagen. Wir waren zwei Mal auch knapp dran, haben aber dennoch die Grenzen aufgezeigt bekommen." Vor allem von Deutschland.

Die entstandene Handball-Euphorie möchte der Vize-Präsident der heimischen Liga nützen: "Automatisch wird nichts passieren. Viele Türen haben sich in den letzten Tagen geöffnet. Die muss man jetzt offen halten und aktiv durchgehen. Handball ist nicht nur sportlich geil, sondern auch eine gute Lebensschule für Kinde rund Jugendliche." Und die waren in großer Anzahl mit viel Emotion bei den Spielen in der Wiener Stadthalle dabei.