Handball-EM: Deutschland-Match als Höhepunkt und Charaktertest

Österreichs Spielmacher Gerald Zeiner, weiß, was Österreich im Vergleich zu den Top-Nationen fehlt und was am Montag besser sein sollte: „Der Unterschied ist, dass wir in heißen Phasen die Kaltschnäuzigkeit haben vermissen lassen. Wenn wir das auch noch schaffen würden, dann könnten wir einmal einen solchen Gegner in die Schranken weisen. “

Das Vorhaben am Montagabend? Zeiner weiß, dass es schmerzhaft wird: „Wir müssen ihren Mittelblock in Bewegung bringen, damit sich Räume aufmachen. Das wird ein immenser Job werden und es wird ziemlich wehtun, wenn wir in diese Abwehr hineingehen.“