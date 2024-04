Golf-Masters: Verehrter Woods und ein streitbarer Titelträger

Bei der traditionellen Pressekonferenz des amtierenden Masters-Champions gab sich Rahm erst zurückhaltend, um dann aber doch deutliche Worte zu finden: "Ich will keine Schlagzeilen kreieren, deshalb lasst es mich so sagen: Ich denke, ich kann es mit jedem hier zu jeder Zeit aufnehmen."

Für nicht weniger Gesprächsstoff sorgt die Nummer 959 (!) der Welt. So weit hinten findet sich mittlerweile mit Tiger Woods der Superstar des Sports. Der Hype um den fünffachen Masters-Sieger (zuletzt 2019) ist ungebrochen. Tausende folgten dem 48-Jährigen bereits auf den ersten Proberunden, seine Spielpartner zeigten sich angetan von der Spielstärke des Kaliforniers, der in Augusta traditionell zur Hochform aufläuft.

Er wird bereits als kommende Nummer 1 der Welt bezeichnet, dabei hat er noch nie an einem Major-Turnier teilgenommen. Der 24-jährige Schwede ist das neue Wunder im Weltgolf . Erst im Juni 2023 wurde ihm dazu geraten, seinen Amateurstatus aufzugeben und Profi zu werden. Zwei Monate später war Aberg bereits Turniersieger und für den Ryder Cup qualifiziert. Selten zuvor war einem jungen Golfer so schnell der Durchbruch in die Weltspitze gelungen. Aktuell ist er bereits die Nummer 9 der Welt.

Scottie Scheffler

Der Topfavorit auf den Turniersieg. Die überlegene Nummer 1 der Welt besticht auch in der jungen Saison mit Konstanz auf höchstem Niveau. Der 27-jährige Amerikaner gewann in Augusta im Jahr 2022 und landete im Vorjahr bei drei der vier Majors in den Top 10. Allerdings: Topfavoriten haben es beim Masters nicht leicht. In diesem Jahrtausend erfüllte nur ein Spieler die hohen Erwartungen, die die Buchmacher an ihn gestellt hatten (Tiger Woods, 2005).

Rory McIlroy

Der Nordire ist seit vielen Jahren der sentimentale Masters-Favorit bei vielen Fans in der Golfwelt. Das Masters ist das einzige der vier Major-Turniere, das der 34-Jährige noch nicht gewinnen konnte. Zudem erwies sich der vierfache Majorsieger als extrem loyal gegenüber der PGA-Tour, nicht selten trat er als Wortführer im Streit mit der konkurrierenden LIV-Tour auf. Geschenke wird ihm die Konkurrenz keine machen, sein Spiel mit den Eisenschlägern gilt außerdem als nicht ideal für die Anlage in Augusta.