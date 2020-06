Dritter großer Tour-Titel für Wiesberger

Zur großen Respektsperson sollte dann freilich Bernd Wiesberger werden. Mit einer starken Schlussrunde (5 unter Par) sicherte sich der 27-Jährige einen Schlag vor seinem Idol Els den Sieg und stieg damit endgültig zur alleinigen Nummer eins im österreichischen Profigolfsport auf. Wiesberger hält nun bereits bei drei großen Turniersiegen ( Ballantine’s Championship in Südkorea, Lyoness Open in Atzenbrugg, Indonesian Masters) und hat Markus Brier übertrumpft, der in seiner Karriere bislang zwei Turniere der European Tour gewinnen konnte und am Wochenende die China Open als 33. beendet.

„Was für ein Tag, ich bin so glücklich“, strahlte Wiesberger nach seinem spannenden Schlagabtausch, den er sich auf den letzten 18 Löchern mit Ernie Els und dem führenden Japaner Daisuke Kataoka geliefert hatte. Mit drei Birdies auf den ersten neun Löchern übernahm der Oberwarter Platz eins, ein Eagle auf der zwölften Spielbahn (zwei Schläge unter Par) sollte für Wiesberger zum Matchball werden.