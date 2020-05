Wiesberger misst sich mit der Elite

Bereits am Sonntag stand Wiesberger das erste Mal auf dem Übungsgelände. Mit dabei ist auch Trainer Philippe de Busschere. "Der Platz ist im hervorragenden Zustand", sagte Wiesberger, der es auf dem von Greg Norman designten Kurs mit 102 Bunkern, 20 Teichen und zwei Wasserläufen zu tun bekommt. Trotz der Aussicht auf viel Geld und das Zepter geht es dem ÖGV-Aushängeschild vor allem um eine gute Leistung. "Entscheidend ist, wie nahe bin ich am Führenden dran oder wie weit am Zweiten. Es geht nicht darum, wie viel ich mit dem Schlag Geld gewinne", sagte er in einem ORF-Interview.

Der Nordire McIlroy steht schon als Sieger der Jahreswertungen in Europa und in den USA fest, das hatte der Engländer Luke Donald im Vorjahr als erster Spieler geschafft. Der 23-jährige Jungstar hat zwar zuletzt in Hongkong den Cut verpasst, dafür ist seine Dubai-Bilanz vorzüglich. 2009 hatte er dort auf einem anderen Platz seinen ersten Tour-Titel erobert, im World Tour Championship war er seit 2009 Dritter, danach Fünfter und Elfter. "Ich war mental und physisch etwas müde", gab McIlroy zu. "Jetzt sind die Batterien wieder aufgeladen und ich werde meine tolle Saison hoffentlich mit Stil beenden."