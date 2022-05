Giro d'Italia: Altstar Mark Cavendish gewinnt 3. Etappe in Ungarn

In der Gesamtwertung bleibt Mathieu Van der Poel im Rosa Trikot. Nach drei Etappen verlässt der Giro d'Italia nun wieder Ungarn und kehrt in die Heimat zurück. Nach einem Ruhetag geht's am Dienstag in Sizilien mit der ersten schweren Bergetappe weiter. Das Ziel liegt auf dem Ätna.