Zweiter Anlauf zur Lizenz: Welche Hürden auf die Austria warten

Der Vize-Präsident ist seit dem Bescheid, dass die Austria in erster Instanz keine Lizenz erhielt, die treibende Kraft im Hintergrund, führt Sponsoren-Gespräche und ermunterte auch Mitglieder der Gremien Aufsichtsrat und Verwaltungsrat, für eine Bankgarantie zu bürgen oder selbst Geld in die Hand zu nehmen. Sieben an der Zahl sollen es mittlerweile sein, die einen fünfstelligen Betrag in die leere Austria-Kassa überweisen.